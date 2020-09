JAKARTA - The Circle merupakan film bergenre thriller sci-fi yang disutradarai oleh James Ponsoldt. Selain itu, film ini dibintangi oleh aktor-aktris terkenal seperti Emma Watson, Ellar Coltrane, Tom Hanks dan Bill Paxton.

Okezone merangkum sejumlah fakta terkait film ini, berikut daftarnya:

1. Adaptasi Novel

The Circle merupakan film adaptasi dari novel karya Dave Eggers yang terbit tahun 2013 dengan judul yang sama.

2. Tayang di Tribeca Film Festival

Film ini ternyata lebih dahulu tayang di Tribeca Film Festival pada 26 April 2017, sebelum tayang di bioskop Amerika Serikat, 2 hari setelahnya pada 28 April 2017.

3. Sinopsis

The Circle menceritakan seorang perempuan bernama Mae Holland (Emma Watson), yang menjadi sukarelawan dari produk-produk teknologi milik perusahaan bernama The Circle. The Circle merupakan perusahaan besar seperti Google, Facebook dan Amazon yang didirikan oleh Eamon Bailey (Tom Hanks).

Salah satu produk The Circle, kamera kecil sebesar mata koin dipasang di dada Mae yang bertujuan untuk merekan semua aktivitas keseharian Mae. Rekaman ditayangkan di TrueYou, aplikasi video yang dikembangkan oleh The Circle.

Pada awalnya, Mae sangat menikmati aktivitasnya yang dikonsumsi publik,k meski ia hanya memiliki waktu privasi sebanyak tiga menit untuk ke toilet. Popularitasnya semakin meningkat setelah menjadi sukarelawan The Circle. Dia kemudian naik jabatan sebagai petugas penerima keluhan pelanggan The Circle.

Suatu ketika, Mae menelefon orangtuanya. Pada perbincangan tersebut, orangtua Mae mengaku tak nyaman dan terusik dengan kamera yang dipasang pada Mae. Mae juga mulai merasa privasinya terusik dan teknologi tersebut memunculkan hal negatif. Akhirnya, Mae memutuskan untuk mematikan kamera tersebut. Sementara itu, keluhan para pengguna The Circle juga semakin meningkat. Salah satunya keluhan dari seorang senator yang menuntut The Circle, karena merasa privasinya sudah diinjak-injak. Di sisi lain, Masalah baru muncul, terlebih setelah Bailey menemukan inovasi terbaru, yaitu sebuah kamera dengan resolusi yang sangat tajam serta dapat menemukan keberadaan seseorang dalam waktu 20 menit. 4. Rating Film ini mendapatkan rating bagus di situs IMDb dengan nilai 5.3/10 dari 82.016 penilai. Namun sayangnya, film ini hanya mendapatkan 15 persen tomatometer dan 21 persen skor audiens di situs Rotten Tomatoes.