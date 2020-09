JAKARTA - The Expendables adalah film yang disutradarai dan dibintangi oleh Sylvester Stallone. Film box office ini tayang pada 2010.

Selain Stallone, film bergenre aksi-thriller ini juga dibintangi oleh beberapa aktor aksi ternama lainnya seperti Jason Statham, Jet Li, Steve Austin, Dolph Lundgren, Terry Crews, Mickey Rourke dan Randy Couture.

Okezone merangkum fakta menarik dari film The Expandables, berikut daftarnya:

1. Sekuel

Film The Expendables ternyata telah memiliki 2 buah film sekuel yang juga dibintangi oleh Sylvester Stallone. Kedua sekuel tersebut berjudul The Expandables 2 dan The Expendables 3.

2. Cedera Sylvester Stallone

Dalam proses syuting film ini, Stallone mendapatkan berbagai cedera, di antaranya patah gigi, patah pergelangan kaki, hingga cedera leher yang mengharuskannya melakukan pemasangan pelat logam di leher.

Tidak hanya itu, Stallone juga terkena bronkitis dan herpes zoster selama syuting.

3. Penampilan Spesial Arnold Schwarzeneger

Meskipun tampil sebagai cameo, film The Expendables merupakan debut pertama Arnolad Schwarzeneger selama 6 tahun absen karena menjabat Gubernur California. Uniknya, Arnold tidak meminta gaji untuk penampilannya di film ini.

4. Steve Austin Hampir Kehilangan KakiĀ

Sylvester Stallone menceritakan bahwa di adegan pertarungan akhir, Steve Austin nyaris saja kehilangan kakinya karena ledakan yang terjadi di sekitar kakinya. Beruntung, pegulat profesional itu selamat karena saat itu ia memegang tas yang melindunginya dari ledakan.

5. Sinopsis The Expendables mengisahkan sekelompok tentara bayaran CIA yang ditugaskan untuk menggulingkan diktator Amerika, Jenderal Garza (David Jayaz). Para tentara itu di antaranya Barney Ross (Sylvester Stallone) sebagai pemimpin, Lee Christmas (Jason Statham) si ahli pisau, Yin Yang ( Jet Li) si ahli beladiri, Gunner Jensen (Dolph Lundgren) sniper, Hale Caesar (Terry Crews), dan Toll Road (Randy Couture) sebagai spesialis peledak. Belakangan mereka baru sadar hanya menjadi boneka oleh CIA. Belum lagi ada masalah muncul dalam kelompok itu, yakni pengkhianatan. Bagaimanakah kelanjutan cerita para tentara ini? 6. Rating The Expendables berhasil mendapatkan rating 6.5/10 dari 321.312 penilai di IMDb. Di situs Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 42 persen tomatometer dan 64 persen skor audiens.