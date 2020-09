SEOUL - Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, nyatanya memang jadi masa-masa sulit bagi semua orang.

Termasuk bagi leader dan vokalis utama SNSD, Kim Taeyeon. Lewat tayangan siaran langsung di akun Instagram miliknya. Pelantun hits 11:11, Fine dan Happy tersebut mengaku bahwa pandemi COVID-19 membuatnya marah.

Sebab sebagai seorang penyanyi, situasi saat ini membuat dirinya tak bisa tampil di atas panggung seperti biasanya.

“Orang-orang mungkin pikir hanya di rumah saja buat orang rumahan seperti diriku itu menyenangkan. Tapi sebelum jadi orang rumahan, aku adalah seorang penyanyi. Ya, jadi aku ingin tampil menyanyi di berbagai konser,” aku Taeyeon, seperti dikutip Soompi, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Taeyeon SNSD Bikin Heboh Penggemar dengan Penampilan Gotik

Wajar saja jika Taeyeon merasa marah dan frustasi, mengingat konser solonya di Singapura sendiri, yang sebelumnya dijadwalkan digelar Februari silam akhirnya harus dibatalkan karena pandemi corona.

Penyanyi yang dijuluki OST Princess ini menambahkan, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada karirnya sebagai penyanyi. Ia merasa seperti telah kehilangan pekerjaannya.

“Aku pikir bagi orang-orang yang bekerja, bukan hanya aku, pandemi ini membuat munculnya perasaan kehilangan dan kekosongan. Rasanya aku seperti kehilangan pekerjaan karena aku tidak bisa tampil di atas panggung. Aku akan selalu menunggu hari di mana aku bisa bertemu dengan kalian semua,” pungkas Taeyeon.

Meski tak tampil secara langsung, Taeyeon diketahui baru saja dikonfirmasi untuk menjadi salah satu penyanyi yang mengisi soundtrack drama terbaru keluaran SBS, Do You Like Brahms, bersama beberapa penyanyi ternama lainnya. Mulai dari Chen EXO hingga rapper hits, Heize.

(edh)