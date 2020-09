JAKARTA - Hot gosip yang pertama pada hari ini menyajikan kabar dari Lutfi Agizal. Mempermasalahkan penggunaan kata anjay, kekasih putri pedangdut Iis Dahlia itu justru ketahuan pernah berkomentar menggunakan istilah tersebut.

Hal ini dibagikan oleh akun Instagram @garudarevolution pada 30 Agustus 2020. Lutfi menuliskan komentarnya di unggahan akun @footballtraveler_id pada 2018 silam.

Baca Juga:

Waduh, Lutfi Agizal Terciduk Pernah Komen Pakai Kata 'Anjay' di Medsos

Mirip Yuni Shara, Cinta Laura Sebut Ibunya Pernah Didekati Raffi Ahmad

"Anjay gue legi. Chek junior di foto!!" tulis Lutfi.

Akun tersebut kemudian menambahkan keterangan, "Jejak digital memang mengerikan, jadi ini gimana bro @lutfiagizal? Lu yang ajarin kita kita nih.”

Sayangnya, komentar Lutfi sudah tak bisa ditemukan lagi di unggahan tersebut. Sikap Lutfi yang seolah menjilat ludahnya sendiri langsung menuai komentar pedas dari warganet.

Beralih ke berita selanjutnya, ada penyanyi Adele yang menjadi sorotan netizen. Ia membagikan fotonya saat merayakan Karnaval Notting Hill di London. Karnaval tersebut dibuat untuk menghormati budaya Karibia dan kulit hitam di Inggris.

Dalam foto tersebut Adele tampak mengenakan bikini dengan motif bendera Jamaika dan gaya rambut tradisional Afrika yang dikenal Bantu Knot.

"Selamat yang seharusnya menjadi Karnaval Notting Hill masyarakat London tercinta,” tulis Adele melengkapi keterangan foto, 31 Agustus 2020.

Baca Juga:

Viral Screenshot Lutfi Agizal Komentar Gunakan Kata "Anjay"

Sebut Raffi Ahmad Pencinta Wanita Gemini, Iis Dahlia Dibanjiri Komentar Netizen





Alih-alih mendapat pujian, Adele justru mendapatkan kritik dari beberapa warganet di kolom komentar. Mereka menuding pelantung Someone Like You telah menghina budaya kulit hitam.

"Perempuan kulit hitam didiskriminasi karena memakai gaya rambut Bantu Knot, tetapi orang kulit putih tidak. Itu tidak adil dan itulah mengapa orang marah," kata salah satu warganet.

"Orang-orang kulit putih terkasih, jadilah dirimu sendiri dan hentikan untuk selamanya dengan penyesuaian budaya. Adele tidak perlu menggunakan gaya rambut Bantu Knot. Atasan bikini bendera Jamaika juga tidak perlu. Tolong hentikan saja," tulis warganet lainnya.

Hot gosip yang terakhir menghadirkan kabar dari Nagita Slavina. Dia memilih turun panggung dalam konser Melly Goeslaw bertajuk Live Argentium pada 28 Agustus lalu usai Iis Dahlia membahas soal perempuan idaman Raffi Ahmad.

Momen tersebut diunggah dalam akun gosip @tante_rempong_offficial pada 30 Agustus 2020. Dalam cuplikan video itu, Iis menyebut Raffi Ahmad sebagai pencinta perempuan berzodiak gemini.

Dia (Raffi) itu pencinta gemini tapi jodohnya aquarius," kata Iis.

Baca Juga:

Pembelaan Iis Dahlia Diserang Netizen karena Insiden Nagita Slavina

Nicole Poturalski, Gandengan Brad Pitt yang Masih Berstatus Istri Orang

Namun Iis menolak menyebutkan sosok perempuan lain berzodiak gemini yang menjadi idaman Raffi karena kehadiran Nagita.

Setelah itu, Nagita melakukan hal mengejutkan. Dia mengajak serta Ari Lasso turun panggung meninggalkan Raffi Ahmad, Iis Dahlia, dan Melly Goeslaw.

"Kalau misalnya Raffi kan suka sama cewek-cewek. Mas Ari, kita ngobrol di belakang yuk," kata Nagita dan langsung meninggalkan panggung.