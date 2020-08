LOS ANGELES - Penggemar kisah dan karakter Sherlock Holmes harap segera bersiap-siap, karena kisah dari sang adik, Enola Holmes kini telah siap menyapa.

Pasalnya, jelang perilisan pada 23 September 2020, Netflix baru saja merilis trailer pertama dari film Enola Holmes.

Dibintangi oleh Millie Bobby Brown, Sam Claflin, Henry Cavill dan Helena Bonham-Carter. Film bergenre misteri dan petualangan dengan latar tahun 1884 ini kisahnya diangkat dari novel The Case of the Missing Marquess: An Enola Holmes Mystery, yang ditulis oleh Nancy Springer.

Dalam video trailer berdurasi sekitar 2 menit 43 detik tersebut, ditampilkan cuplikan keseruan aksi remaja putri berusia 16 tahun di Inggris bernama Enola Holmes yang diperankan Millie Bobby Brown, dalam perjalanan pencarian sang ibu yang suatu hari mendadak hilang. Mengecoh sang kakak, detektif muda terkenal, Sherlock Holmes hingga akhirnya mengungkap suatu konspirasi berbahaya.

Mengutip Indiewire, Rabu (26/8/2020) Enola Holmes sendiri digawangi oleh sutradara ternama Inggris, pemenang Emmy Award, Harry Bradbeer. Sementara skenarionya digarap oleh penulis Jack Thorne, yang membuat seri musikal The Eddy.

(aln)