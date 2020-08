MUMBAI - Amitabh Bachchan kembali ke rutinitas syuting usai sembuh dari COVID-19. Aktor senior Bollywood itu mulai syuting untuk menjadi pembawa acara Kaun Banega Crorepati (KBC) atau Who Wants to Be a Millionaire? India.

Bachchan sempat membagikan foto dari lokasi syuting KBC di Instagram pribadinya. Dari foto tersebut, ia menggambarkan lokasi syuting sama dengan lautan Alat Pelindung Diri (APD) biru.

Seperti diketahui, syuting di tengah pandemi saat ini harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker hingga APD.

"Sudah kembali bekerja," tulis pria 77 tahun tersebut dalam keterangan foto, Senin (24/8/2020).

Baca Juga:

-

-



Dalam postingan tersebut Bachchan juga membagikan foto hitam putihnya ketika dirinya tengah tersenyum sambil menopang dagu. Ia turut merayakan 20 tahun partisipasinya di acara KBC.

Minggu lalu, melalui blognya, ia mengungkapkan banyak persiapan yang harus dilakukan untuk syuting di tengah pandemi. "Banyak persiapan untuk memulai pemotretan promo hingga syuting acara. Protokol kesehatan juga dipersiapkan untuk tindakan pencegahan penyebaran yang maksimal," ungkap dia.

(LID)