JAKARTA - Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull merupakan film yang tayang pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Steven Spielberg. Sebelumnya, Spielberg juga menyutradarai Indiana Jones and the Last Crusade pada 1989.

Okezone merangkum fakta lain terkait film Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, berikut daftarnya:

1. Film Keempat

Film ini merupakan film ke-4dari 5 film Indiana Jones yang telah tayang. Film lain tersebut diurutkan dari tahun tayang, di antaranya Raiders of the Lost Ark tahun 1981, Indiana Jones and the Temple of Doom tahun 1984, Indiana Jones and the Last Crusade tahun 1989, dan yang akan tayang nanti tahun 2022, Indiana Jones 5

2. Dibintangi Harrison Ford

Hingga film ke-5 yang bakal tayang tahun 2022, Harrison Ford masih setia memerankan karakter utama Indiana Jones.

3. Sinopsis

Seorang pria muda bernama Profesor Harold Oxley (Sir John Hurt) mengirim pesan berkode kepada Profesor Henry 'Indiana' Jones di masa perang dingin sedang berlangsung. Hal tersebut membuat agen Soviet memantau Indiana Jones.

Agen Soviet yang dipimpin oleh Irina Spalko (Cate Blanchett) membuntuti Jones dan Mutt Williams (Shia LaBeouf) dalam perjalanan mereka ke Peru. Ternyata kode yang diberikan oleh Oxley merupakan kode untuk menemukan tengkorak legendaris yang terbuat dari sepotong kuarsa.

Baca juga:

Fakta Film Teenage Mutant Ninja Turtles

Jones ingin mengirim tengkorak tersebut ke tempat yang seharusnya, guna mencegah hal buruk terjadi. Namun ternyata, Irina ingin membawa tengkorak tersebut ke tempat asalnya. Tengkorak itu dipercaya bisa memberikan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia.

Jones meminta bantuan kepada seorang wanita di masa lalu, Marion Ravenwood (Karen Allen) untuk pergi membawa tengkorak tersebut ke tempat yang seharusnya.

Apakah Jones berhasil mengembalikan tengkorak tersebut atau malahan Irina yang berhasil merebut tengkorak tersebut?

4. Rating Film ini mendapatkan nilai memuaskan. Nilai di situs IMDb adalah 6.1/10 dari 416.651 penilai. Sementara dari Rotten Tomatoes mendapatkan 78 persen tomatometer (fresh) dan 54 persen skor audiens. 5. Nominasi Penghargaan Selain rating yang memuaskan, film ini juga berhasil mendapatkan nominasi penghargaan, yakni dari Saturn Award untuk kategori Best Costume Design dan Teen Choice Award untuk kategori Aktor Laga Pilihan.