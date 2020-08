JAKARTA - Penyanyi Regina Ivanova sedang berbahagia. Lewat akun Instagram miliknya, Regina mengabarkan momen penting, yakni telah dilamar sang kekasih.

Regina diketahui jarang mengekspos kekasihnya di media sosial. Kini jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tersebut memamerkan cincin di jari manisnya melalui postingan di Instagram pribadinya.

Tak hanya itu, Regina juga membagikan foto ketika dirinya dilamar sang kekasih di sebuah kapal. Ada raut kebahagiaan di wajah keduanya.

"Soon to be Mrs," tulis Regina melengkapi keterangan foto, Jumat (21/8/2020).

Ia juga semakin menegaskan akan segera menikah dengan sang kekasih dengan menggunakan tagar #imgettingmarried di postingan tersebut.

Postingan Instagram Regina langsung dibanjiri komentar dari rekan selebriti hingga warganet. Tak sedikit rekan selebriti yang mengucapkan selamat untuk pelantun Damaikan Dunia tersebut.

"Selamat sayang. Sangat senang untuk kamu @ivanova.regina," tulis Denada.

"Selamat sayang," tulis Astrid Tiar.

Masih belum diketahui secara pasti kapan Regina akan melangsungkan pernikahan.

