JAKARTA - Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Regina Ivanova, antusias menyambut perayaan Natal tahun ini. Bagaimana tidak, ia mengaku bahagia lantaran bisa merayakan Natal bersama suami dan juga anak pertamanya, Nathaniel Luigi Jayadi.

Jika di tahun lalu Nathaniel hanya bisa merayakan Natal dari dalam perut. Di 2022 ini Nathaniel justru bisa merayakannya bersama kedua orangtuanya.

"Happy banget karena kan dulu berdua (sama suami), masih di dalam perut si dede nya, sekarang bertiga," tutur Regina Ivanova saat ditemui awak media di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurutnya, kehadiran sang buah hati telah melengkapi kebahagiaan dalam perayaan Natal. Regina juga mengaku sangat menikmati perannya dalam mengurus anak di tengah kesibukannya.

Menariknya, Regina kini sudah mulai bisa memahami kemauan anak dari tangisan sang anak.Â

"Perkembangannya banyak banget. Bukan yang benar-benar cuma nangis dan aku enggak ngerti artinya," paparnya.

"Sekarang udah tahu nangisnya apa, oh ini nangis yang ngantuk nih, oh ini gerah nih, oh ini pampersnya udah penuh gitu udah tahu," jelasnya.

Dalam perayaan Natal yang jatuh dalam beberapa hari lagi, pelantun Cerita Baru ini mengaku akan berkumpul bersama keluarga besarnya. Dia akan menghabiskan waktu bersama orang terkasih sepanjang Natal.

"Kumpul, makan, ketawa, cerita sama saudara-saudara yang jauh, kan udah lama enggak ketemu, pada datang gitu," tandasnya.