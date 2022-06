JAKARTA - Regina Ivanova dan sang suami, Lucky Jayadi tengah diliputi kebahagiaan. Penyanyi 35 tahun itu melahirkan anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Columbia Asia, Pulomas, Jakarta Timur, pada 22 Juni 2022, pukul 08.24 WIB.

Lewat Instagram, pelantun Cerita Baru itu berpose di meja operasi bersama anaknya yang baru lahir. Sementara sang suami, menatap bayi bernama Nathaniel Luigi Jayadi itu dengan ekspresi haru dan bahagia.

Regina kemudian membeberkan arti nama sang putra yang ternyata memiliki makna mendalam. Nathaniel diambil dari bahasa Ibrani, Netan'el yang berarti Tuhan telah memberikan atau hadiah dari Tuhan.

Sementara Luigi yang bermakna prajurit terkenal merupakan nama yang umum digunakan oleh pria Italia. “Luigi juga gabungan nama antara Lucky dan Gina,” kata Regina dikutip dari unggahannya di Instagram, pada Kamis (23/6/2022).

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu menambahkan, "Jadi, Nathaniel Luigi berarti pemberian Tuhan untuk Papa Lucky dan Mama Gina."

Kelahiran Baby Nathan disambut bahagia oleh sang suami, Lucky Jayadi. "Terima kasih Tuhan, sangat bersyukur atas kelahiran anak kami, Nathan. Aku mencintaimu, Mama Nathan," ujarnya di kolom komentar.

Para sahabat juga terlihat antusias dengan kelahiran Baby Nathan. “Congrats Kak, sehat-sehat terus sekeluarga ya. Welcome to the world, baby Nathaniel. Speedy recovery (lekas pulih) ya mommy-nya,” kata Audi Marissa.

Model Aline Adita menuliskan, “Selamat Regina, God bless your family (Tuhan memberkati keluargamu).” Presenter Ivy Batuta menambahkan, “Gina, selamat ya sayang. Cepat pulih. Selamat datang baby Nathaniel Luigi.”

