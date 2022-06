JAKARTA - Regina Ivanova datang dengan kabar bahagia. Regina Ivanova diketahui melahirkan anak pertama. Hal ini diketahui lewat unggahan di Instagram miliknya.

Regina sendiri yang mengumumkan berita bahagia tersebut. Foto yang diunggah dia bersama sang suami dan si kecil di ruang operasi.





"Nathaniel Luigi Jayadi, 22.06.22 / 8:24am," tulis Regina Ivanova.

Regina Ivanova juga mengungkapkan arti nama dari sang anak lewat unggahan instagramnya itu. Dia dan suami juga memakai bahasa Ibrani untuk dijadikan nama sang anak.

"ğ™‰ğ™–ğ™©ğ™ğ™–ğ™£ğ™žğ™šğ™¡ is a biblical given name derived from the Hebrew × Ö°×ªÖ·× Ö°×Öµ×œ (Netan'el), which means "God/El has given" or "Gift of God/El." ğ™‡ğ™ªğ™žğ™œğ™ž is primarily a male name of Italian origin that means Famous Warrior. ğ™‡ğ™ªğ™žğ™œğ™ž Also the combination of Lucky & Gina's name. ğ™‰ğ™–ğ™©ğ™ğ™–ğ™£ğ™žğ™šğ™¡ ğ™‡ğ™ªğ™žğ™œğ™ž means, a gift of God for Papa Lucky & Mama Gina," ujar Regina Ivanova.

Banyak juga rekan-rekan artis yang membanjiri kolom komentar dengan berbagai macam ucapan selamat dan doa untuk keluarga Regina Ivanova.

"Congrats kaaaaa!!! Sehat-sehat terus sekeluarga ya. Welcome to the world baby nathaniel hihi. Speedy Recovery mommnyaaa," tulis Audi Marissa.

"Selamat mbaaaaak ginaaa," kata penyanyi Mytha Lestari

"Ahhh selamat kakak," ujar Novia Bachmid.

"Selamat buat gina & suami. Sehat-sehat buat kamu, baby nathaniel dan juga suami. God bless," ujar Marcelino Lefrandt.

(aln)