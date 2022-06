JAKARTA - Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Regina Ivanova atau yang akrab disapa Regina Idol membawa kabar bahagia. Dia telah melahirkan anak pertama dari hasil pernikahannya dengan Lucky Jayadi pada Rabu, 22 Juni lalu.

Itu diketahui dari unggahan terbaru Regina lewat Instagram. Dia membagikan potret dirinya saat berada di ruang operasi didampingi sang suami.

Bersama dengan postingan dia pun mengungkapkan arti dan nama lengkap bayi yang berjenis kelamin laki-laki itu.

"Nathaniel Luigi Jayadi," tulis Regina dalam keterangan unggahan, dikutip pada Kamis (23/6/2022).

Dengan detail dia menjelaskan setiap nama, misalnya Nathaniel adalah nama pemberian alkitabiah yang berasal dari bahasa Ibrani (Netan'el), yang berarti "Tuhan/El telah memberikan" atau "Hadiah Tuhan/El.

Luigi, pada dasarnya adalah nama laki-laki asal Italia yang artinya prajurit terkenal, sekaligus perpaduan antara nama Lucky & Gina. Sementara Nathaniel Luigi mereka artikan, pemberian Tuhan untuk Lucky dan Regina.

Melihat unggahan Regina itu sejumlah rekan artis membanjiri kolom komentar mengucapkan selamat dan merasa turut bahagia.

"@ivanova.regina @luckyjayadi selamat," kata Chicco Jerikho.

"Selamat sayangku @ivanova.regina," timpal Denada.

"Congrats kakakku," sambung Lyodra Ginting.

"Selamat mama Gina dan papa Lucky, halo Luigi," ujar Duma Riris.

"Congrats kaaaaa!!! Sehat2 terus sekeluarga ya. Welcome to the world baby Nathaniel hihi. Speedy Recovery momynya," ucap Audi Marissa.

"Puji syukur, selamat sayangku, welcome baby Nathan, happy family," ungkap Inul Daratista.