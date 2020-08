JAKARTA - Hot gosip yang pertama hari ini datang dari Ghea Youbi yang menuai nyinyiran netizen. Hal ini berawal ketika dia menuturkan perjuangan sang kekasih, Gian Zola menaklukan hatinya saat PDKT

"Bermula dari media sosial, tiba-tiba ini anak nongol komen di DM. Gak ada niatan sama sekali untuk ada hubungan sama dia, tapi perjuangan dia luar biasa. Salah satunya baru kenal tiga hari aja udah bener-bener ngabarin 24 jam. Padahal udah dicuekin abis-abisan," ucap Ghea di akun Instagram miliknya.

Menurut Ghea, Gian bersikap pantang menyerah saat mendekatinya dengan rajin memberi kabar. Hal itu pun tak berubah hingga keduanya resmi berpacaran.

"Mau kemana aja ngechat sendiri, ngasih pap sendiri, gak dibales tetap aja ngechat+ngabarin kemanapun aktivitas dia. HAHAHAHA thank you yaa and until now kamu gak berubah sama sekali🙊🙊🙊 Selalu menjadi bucinku btw! *kecup basah😛😂🙏," ucap Ghea.

Unggahan Ghea kemudian disambut nyinyiran netizen. Dia dinilai mau menerima cinta Gian karena alasan uang.

"Halah ya karena cowonya banyak duit pemain bola juga, apa lagi jualan baju," ucap seorang netizen.

Ghea pun menjawab tudingan tersebut dengan santai. "Karena banyak duit? Maaf bos gak nyamperin cowo yang banyak duit soalnya duit yang nyamperin saya hihiww," seloroh Ghea.

Beralih ke berita selanjutnya, ada berita dari Shandy Aulia yang merayakan momen peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dengan sang putri, Claire Herbowo. Shandy membagikan enam foto yang memperlihatkan dirinya dan sang putri bersiap memakan kerupuk yang digantung di hadapan mereka. Kemudian, Claire yang penasara berusaha meraih kerupuk tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut.

"Untuk pertama kali merayakan kemerdekaan bareng bayi kepo yang sudah banyak mau tahu dan makin banyak gaya ini," ujarnya lewat Instagram, pada 17 Agustus 2020. Aktris Eiffel I'm in Love itu kemudian menambahkan, "Walaupun @missclaireherbowo belum ada gigi tapi yang penting semangat berjuangnya dan bisa emut kerupuknya. Hore!!! Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75." Hot gosip yang terakhir menyajikan kabar dari pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang makin lengket di momen HUT RI ke-75. Keduanya tampil kompak dengan outfit bertema warna merah putih. "Merah Putih couple," tulis Atta sebagai keterangan foto lengkap dengan emotikon gambar hati berwarna merah.

Tampil dengan outfit couple, pasangan ini tampak makin mesra. Penampilan mereka langsung dibanjiri komentar pujian dari netizen. Bang,” seru akun Nengnongn*****. “Couple ter-merah putih ini mah keceeee bat,” tambah netizen dengan akun bernama Duoah**10. “Aduh pasangan ter, ter 2020,” tulis Sonia*******na26. “Wooowww couple goals,” bunyi komentar dari akun Mutia****e.

