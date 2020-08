SEOUL - Big Hit Entertainment merilis foto teaser terbaru untuk Dynamite, single berbahasa Inggris BTS yang akan dirilis pada 21 Agustus 2020. Teaser penuh warna itu dirilis pada Minggu dini hari (16/8/2020).

Dalam foto itu, ketujuh personel BTS tampak berpose di sebuah stand makanan dengan meja berwarna tosca. Bersama teaser itu terdapat tulisan, “DYNAMITE, 21 Agustus 2020, pukul 13.00 KST (11.00 WIB).”

RM dan keenam rekannya, dijadwalkan membawakan lagu itu dalam penampilan mereka di MTV Music Video Awards, pada 30 Agustus mendatang. Mengutip Soompi, BTS menjadi nominator dalam tiga kategori ajang tersebut.

Lewat lagu On, mereka bersaing dengan (G)I-DLE (Oh My God), EXO (Obsession), MONSTA X (Someone’s Someone), TXT (9 and Three Quarters), dan Red Velvet (Psycho) dalam kategori Best K-Pop.

BTS juga dinominasikan dalam kategori Best Pop yang juga diisi Halsey (You Should Be Sad), Jonas Brothers (What a Man Gotta Do), Justin Bieber feat Quavo (Intentions), Lady Gaga dan Ariana Grande (Rain On Me), serta Taylor Swift (Lover).

Sementara dalam kategori Best Choreography, BTS akan berhadapan dengan SNCO & Natti Natasha (Honey Boo), DaBaby (Bop), Dua Lipa (Physical), Lady Gaga dan Ariana Grande (Rain On Me), dan Normani (Motivation).*

