SEOUL - Agensi BTS, Big Hit Entertainment menghelat gelaran briefing korporasi, Big Hit Corporate Briefing with the Community. Di gelaran tersebut, Bang Si Hyuk selaku CEO juga mengumumkan jadwal konser online-offline terbaru dari BTS.

Mengutip Allkpop, Kamis (13/8/2020), Bang Si Hyuk secara resmi mengumumkan konser baru BTS yang bertajuk, Map of the Soul ON:E. Konser tersebut akan diselenggarakan baik secara virtual online maupun offline atau in-person.

Konser BTS Map of the Soul ON:E akan dihelat selama dua hari berturut-turut, dari 10 hingga 11 Oktober 2020. Poster resmi pertama dari konser Map of the Soul ON:E menunjukkan siluet potret ketujuh personel BTS dari tampak belakang dalam balutan outfit merah dan hitam.

Selain itu, di kesempatan yang sama, Bang Si Hyuk juga membahas single baru berbahasa Inggris BTS, Dynamite. Lagu ini akan dirilis serentak pada 21 Agustus 2020.

