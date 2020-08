JAKARTA - The Purge adalah film garapan James DeMonaco dengan genre horor-thriller. Menuai review positif dari para kritikus, film ini juga membuat beberapa sekuel setelah film ini tayang di tahun 2013.

Okezone merangkum 4 fakta film The Purge, berikut daftarnya:

1. Sinopsis

Film The Purge bercerita mengenai situasi di Amerika Serikat pada tahun 2022. Situasi sat itu digambarkan makmur, damai dan minim dari tindak kejahatan.

Suatu hari, pemerintah memberikan waktu selama 12 jam bagi warganya untuk melakukan kejahatan apa saja, seperti mencuri bahkan membunuh. Semua tindakan dalam rentang waktu 12 jam itu tidak akan dijatuhi hukuman apapun.

Polisi atau pihak keamanan tidak akan beroperasi pada waktu tersebut. Sementara itu, keluarga dari James Sandin (Ethan Hawke) mendapatkan hunian yang mewah dan dilengkapi keamanan tinggi saat hari The Purge tiba.

Namun saat hari pembersihan itu, sang anak, Charlie (Max Burkholder) membuat sebuah kesalahan, hingga membuat malam keluarga James menjadi mencekam lantaran teror.

2. Rating

The Purge mendapatkan rating 5.7/10 dari 197.858 penilai di IMDb. Selain itu, film ini mendapatkan 39 persen tomatometer dan 36 persen skor audiens dari 96.613 pengguna di Rotten Tomatoes.

3. Sekuel The Purge

Setelah tayang perdana pada 2013, film ini dibuatkan 5 sekuel, yakni The Purge: Anarchy (2014), The Purge: Election Year (2016), The First Purge (2018), dan yang terakhir akan tayang tahun depan, The Forever Purge (2021).

4. Pendapatan

The Purge meraup pendapatan USD89,3 juta dari biaya produksi hanya USD3 juta.