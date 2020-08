LOS ANGELES - Rich Brian dan Jae memberikan kejutan pada fans mereka. Pada Senin (10/8/2020), Brian dan gitaris DAY6 itu merilis karya kolaborasi mereka dalam bentuk remix lagu Love in My Pocket.

Love in My Pocket merupakan lagu solo terbaru Rich Brian yang dirilis pada 10 Juli lalu. Sejak dirilis, video klip lagu tersebut banyak diedit oleh penggemar dengan memasukkan berbagai konten lain, termasuk editan idol-idol K-Pop seperti Red Velvet dan BTS.

"Video remix Love in My Pocket dengan memasukkan berbagai editan indah kalian guys. Oh, ada kejutan kecil juga," tulis Brian di Twitternya.

Kejutan yang dimaksud Brian adalah kehadiran Jae di video tersebut. Bukan dalam bentuk editan, idol kelahiran Argentina tersebut tampil menyanyikan bagian lain Love in My Pocket versi remix.

Seperti video klip original Love in My Pocket, Jae yang tampil juga berada di ruangan green screen. Berbagai aksi unik dan lucu dilakukan Jae di video klip tersebut.

Kolaborasi Jae dan Brian ini memang tak diumumkan sebelumnya. Namun, fans sempat menduga-duga setelah melihat interaksi keduany di Twitter selama beberapa minggu ini.

