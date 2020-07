SEOUL - Jae is back. Gitaris DAY6 itu kembali ke industri musik lewat proyek alteregonya, eaJ.

Pada Senin (6/7/2020) pukul 12.00 siang KST, Jae merilis lagu Pacman di akun YouTube pribadinya, Jaesix. Idol 27 tahun itu terakhir kali merilis lagu solo dari proyek eaJ pada April lalu lewat lagu Truman.

Mengutip Allkpop, Pacman yang liriknya ditulis sendiri oleh Jae, menggambarkan sebuah hubungan toxic. Hal tersebut terlihat dari lirik yang salah satunya berbunyi, "Never pick(ed) up unless you’ve got nothing to do."

Kembalinya Jae dengan Pacman langsung disambut bahagia oleh penggemar. Hashtag Pacman_is_Here dan eaJ_is_back meramaikan lini masa Twitter hingga menjadi trending untuk kategori K-Pop.

Baca Juga:

- Enggan Proyek eaJ Dipromosikan JYP, Jae DAY6 Pastikan Sudah Tak Ada Masalah

- Via Vallen Ungkap Baru Syuting Lagu BLACKPINK Versi Koplo sebelum Mobilnya Dibakar

"Aku masih kagum dengan emosi yang ditampilkan. Wow. Jae meledak dan menunjukkan betapa sakitnya lagu ini!! Dia hanya ada di sana, di terowongan seolah dia benar-benar gila karena rasa sakit itu," komentar @parkianworld.

"Aku sangat menginginkan versi yang lebih panjang. Tapi aku sudah menangis. @Jae_Day6 siapa yang menyakitimu, oppa? Kau bisa menggenggam tanganku hand," sambung @y1magictouch.

Sebelum resmi merilis Pacman, Jae sudah lebih dulu mengunggah teaser dan memberikan pengumuman kepada penggemarnya. Ia juga mengumumkan bahwa Pacman dan proyek eaJ-nya yang lain tak akan dipromosikan oleh JYP Entertainment selaku agensinya.

"Sebelum ada kesalahpahaman, aku sudah meminta agensi untuk tak membuat tweet apapun terkait konten eaJ," kata Jae dalam tweetnya pada 4 Juli.

(LID)