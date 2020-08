JAKARTA - Edge of Tomorrow merupakan film dengan genre fiksi ilmiah yang telah tayang pada 2014. Film ini disutradarai oleh Doug Liman. Dia mengadopsi permainan latar yang diadaptasi dari novel Jepang All You Need Is Kill karya Hiroshi Sakurazaka.

Memperoleh rating yang cukup tinggi, film ini berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya Critics' Choice Movie Award untuk Artis Terbaik di Film Aksi dan Festival Film Bandung untuk Film Impor Fiksi Ilmiah Terpuji.

Berlatar belakang di masa depan, Edge of Tomorrow menceritakan tentang ras alien bernama Mimic yang menginvasi bumi serta menghancurkan unit militer di dunia.

Suatu saat, William Cage (Tom Cruise), seorang petugas humas dianggap membahayakan posisi Jenderal Brigham (Brendan Gleeson) karena terus menggiring opini publik bahwa kekalahan yang terjadi dengan para Mimic adalah kesalahan para atasan mereka.

Sebagai hukumannya, Cage ditugaskan untuk turun ke dalam pertempuran. Cage yang tidak mengetahui apa-apa tentang peperangan diterjunkan di garis depan peperangan melawan Mimic di garis pantai Prancis.

Sempat menolak keras, Cage akhirnya dilumpuhkan lalu bangun di sebuah pangkalan perang udara Heathrow yang dipimpin oleh Sersan Farrel (Bill Paxton). Perang pertama Cage, ia dapat membunuh sebuah Mimic, Alfa atau ketua dari para Mimic yang berperang.

Setiap Alfa yang terbunuh akan membuat Omega mereset waktu kembali ke 24 jam sebelum kematiannya. Hal itulah yang membuat alien memiliki taktik terbaru untuk melawan manusia. Namun, manusia yang dapat membunuh Alfa, waktu hidupnya juga direset 24 jam sebelum kematiannya. Cage yang mulai sadar akan hal itu dan melakukan rencana bersama Rita Vrataski (Emily Blunt) yang percaya bahwa Cage adalah harapan bumi untuk menaklukkan para Mimic. Apakah Cage akan memenuhi takdirnya tersebut? Rating IMDb : 7.9/10 Rating Rotten Tomatoes : 91 persen (Fresh)

