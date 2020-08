JAKARTA - Collide merupakan film bergenre thriller action yang diperankan oleh Nicholas Hoult, Felicity Jones, Marwan Kenzari, Ben Kingsley, dan Anthony Hopkins. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini ternyata disutradarai oleh seseorang yang juga memproduksi berbagai macam music video.

Berikut fakta-fakta dari film asal Jerman ini yang Okezone coba rangkum.

1. Sinopsis

Collide menceritakan tentang Casey (Nicholas Hoult) seorang backpacker yang harus kembali kepada dunianya yang gelap untuk menyelamatkan kekasihnya yang sedang melakukan perawatan medis.

Meskipun harus membahayakan nyawanya, Casey terpaksa kembali menjadi pengedar narkoba dan kembali kepada mantan bosnya, Geran (Ben Kingsley) karena dirinya terlibat dengan kelompok gangster yang terkenal kejam. Ganster tersebut dipimpin oleh Hagen (Anthony Hopkins).

2. Disutradarai oleh Eran Creevy

Film berdurasi 99 menit ini disutradarai oleh Eran Creevy yang juga aktif dalam produksi beberapa music video kenamaan. Sebelum Collide, Creevy juga menyutradarai film Shifty dan Welcome to the Punch.

Salah satu music video yang sudah disutradarai oleh Creevy adalah lagu milik DJ asal Italia, Alex Gaudino yang sampai saat ini sudah ditonton sebanyak 112 juta kali. Selain dengan Alex, Creevy juga sempat bekerja sama dengan rapper Asher D.

3. Rating

Film ini mendapatkan rating cukup baik di laman IMDb, yaitu 5.7/10. Selain itu, dalam penilaian di Rotten Tomatoes mendapatkan rating 2.5/5 dengan persentase 23%.

4. Keuntungan dan Penghargaan

Film yang didistribusikan oleh Open Road Films ini menghabiskan biaya sebesar USD21.5 juta dan mendapatkan keuntungan sebanyak USD4.8 million. Meskipun keuntungannya tidak mengimbangi dana yang dikeluarkan tetapi film ini mampu menjadi box office. Dan ditayangkan di lebih dari 1000 teater pada minggu kedua.

