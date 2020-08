JAKARTA - Ghost in the Shell adalah film yang menceritakan seorang manusia bernama Mayor Mira Killian (Scarlett Johansson) yang disulap menjadi robot. Nantinya, Mira akan dilatih menjadi seorang prajurit untuk menghentikan kriminal paling jahat di dunia.

Membawa suasana manusia dan robot yang hidup berdampingan, berikut fakta-fakta menarik Ghost in the Shell:

1. Adaptasi dari Anime Jepang

Bagi anda penggemar anime, anda mungkin mengetahui serial manga Ghost in the Shell yang dirilis pada tahun 1989. Meskipun diangkat dari versi bukunya, jalan cerita pada film ini berbeda dengan versi bukunya, tetapi tetap memakai konsep yang sama.

2. Diperankan Bintang Hollywood

Film ini dibintangi oleh Scarlett Johansson dan Pilou Asbaek yang bukanlah nama asing di perfilman Amerika Serikat.

Baca juga:

5 Fakta Film The Lazarus Effect

4 Fakta Menarik Film Secret Window

Scarlet Johansson terkenal dengan perannya di berbagai film, termasuk The Avengers serta The Marriage Story. Sementara itu, Pilou Asbaek dikenal dengan perannya dalam serial Game Of Thrones.

3. Pemilihan Scarlett Johansson Jadi Kontroversi Terpilihnya Scarlett Johansson sebagai pemeran Mayor Mira menimbulkan kontroversi. Penggemar anime protes karena harusnya pemeran karakter di film tersebut adalah orang Asia. Bahkan, petisi terkait hal ini diparaf 90 ribu orang. 4. Disutradarai oleh Rupert Sanders Film ini disutradarai Rupert Sanders yang pernah terlibat dalam film Snow White and the Huntsman (2012). Tidak hanya film, Sanders sendiri juga sering ikut andil dalam pembuat iklan atau video music di AS.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya