JAKARTA - Film Secret Window yang dirilis pada 12 Maret 2004 yang menceritakan seorang penulis. Berangkat dari adaptasi novel karya Stephen King, Secret Window adalah film thriller yang menceritakan seorang penulis dengan masalah pernikahan serta pekerjaannya.

Sebelum menonton film ini, Okezone hadirkan lima fakta menarik dari Secret Window. Berikut fakta-faktanya.

1. Dibintangi oleh Johnny Depp

Film ini dibintangi oleh Johnny Depp yang namanya sudah tidak asing lagi di kancah perfilman Hollywood. Ia memerankan “Mort” Rainey yang tengah dalam masa perceraiannya. Tidak hanya itu, masalah lain pun datang karena ia dituduh telah melakukan plagiarism.

2. Disutradarai David Koepp

Secret Window disutradarai oleh David Koepp yang sudah tidak asing lagi bagi film – film Hollywood. Tak hanya menjadi sutradara, Ia juga menjadi penulis naskah pada film ini. Selain Secret Window, Ia juga pernah menulis naskah film – film ternama seperti Jurassic Park (1993), Mission : Impossible (1996), Spider-Man (2002), dan Jack Ryan: Shadow Recruit (2014).

3. Adaptasi dari Buku Secret Window, Secret Garden oleh Stephen King

Tidak hanya aktor dan sutradaranya saja yang ternama, buku ini pun diangkat dari novel karya Stephen King yang menulis berbagai buku terkenal dan juga diangkat ke dalam film lainnya. Sebut saja Carrie (2013), It (2017), atau Pet Sematary (2019) yang juga berasal dari novel – novel karyanya.

4. Gunakan Rekaman dari Film lain.

Saat kamu menontonnya nanti, kamu dapat melihat rekaman suasana laut di sana. Mort terlihat sedang tidak bisa tidur dan gelisah di kursinya. Melansir dari ScreenRant, rekaman ini diambil dari sisa rekaman The Lost World : Jurassic Park (1997), yang di mana David Koepp juga menjadi penulis naskah film ini.