LONDON - Adele memperlihatkan penampilan baru di akun Instagram miliknya. Adele awalnya memposting pujian atas video klip lagu terbaru Beyonce, Black is King.

"Terima kasih Queen (Beyonce) karena selalu membuat kami semua merasa sangat dicintai melalui karya seni Anda," ujar Adele di akun Instagram miliknya.

Namun rupanya warganet salah fokus dan lebih banyak mengomentari penampilan terbaru Adele. Adele tampil dengan tubuh kurus dan rambut keriting. Berbeda dengan postingan sebelumnya di mana Adele masih dengan rambut lurus.

Pada medio Mei 2020 Adele telah menghebohkan pengguna Instagram. Dengan dress hitam, Adele memamerkan tubuh langsingnya.

Kemudian pada Juni 2020, Adele kembali membagikan foto terbarunya di Instagram di tengah karantina pandemi virus corona (Covid-19). Penampilan pelantun Someone Like You tersebut lebih ramping dari sebelumnya.

