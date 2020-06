LOS ANGELESĀ - Adele membagikan foto terbarunya di Instagram di tengah karantina pandemi virus corona (Covid-19). Ada yang berbeda dari pelantun Someone Like You tersebut, tubuhnya lebih ramping dari sebelumnya.

Dalam dua foto yang diposting pada 28 Juni 2020, pertama menampilkan dirinya yang mengenakan baju rumahan jongkok di depan televisi dengan kipas di tangannya. Foto kedua, menampilkan Adele tengah menari mengikuti penampilannya sendiri dan mengenakan gaun yang sama yang ia kenakan di televisi.

Terkenal menjaga privasinya, Adele bahkan menutupi bingkai foto di rumahnya dengan emoji hati. Para penggemar pun langsung meramaikan postingan perempuan 32 tahun tersebut. Beberapa penggemar bertanya tentang kapan rencananya untuk merilis album musik terbaru.

Sayangnya para penggemarnya tampaknya harus menunggu lebih lama untuk album terbarunya. Ia membalas salah satu komentar ,"Tentu saja tidak. Corona belum selesai. Aku tengah mengkarantina diri. Pakai masker dan bersabarlah."

Untuk mengakhiri komentarnya tersebut, Adele menambahkan hati merah lagi. Awal tahun ini, Adele muncul di pernikahan seorang teman, di mana ia tampil. Ia juga membagikan momen tersebut di Instagram pribadinya yang mengundang penggemar untuk berkomentar. Untuk urusan album baru, kala itu Adele mengungkap akan mengeluarkan album pada September.

