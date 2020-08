JAKARTA - Prilly Latuconsina menjadi salah satu artis Indonesia dengan followers Instagram yang tak sedikit. Sekarang, Instagram mantan kekasih Maxime Bouttier itu sudah menyentuh angka 36 juta.

Mengutip iNews.id, Sabtu (1/8/2020), Prilly mengungkapkan kebahagiaannya karena jumlah followers yang luar biasa itu. What?! 36M?! Thank you all! i love you,” tulis Prilly.

Unggahan aktris kelahiran Tangerang, 15 Oktober 1996 tersebut langsung menuai respons positif dari netizen dan kalangan artis yang mengikutinya di Instagram.

Baca Juga:

- Prilly Latuconsina Ogah Gadaikan Keperawanan sebelum Menikah

- Alat kontrasepsi Ditemukan saat Digrebek, Vernita Syabilla: Bukan Punya Saya

“Wow,” tulis Marcella Zalianty.

Miss u prilllllll,” tulis netizen.

“Congratulations my dear!! all the best,” tulis netizen lainnya.

“Congrats Prilly,” tulis netizen lainnya.

Belakangan ini prestasi Prilly makin banyak di industri hiburan. Prilly menjadi salah satu juri di ajang penghargaan Indonesian Movie Actors (IMA) Awards 2020 yang digelar pada Sabtu 25 Juli 2020. Saat ini, Prilly juga tengah terlibat dalam proyek akting dengan Reza Rahadian.

(LID)