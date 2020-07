LOS ANGELES - Kabar tak menyenangkan untuk fans Lady Gaga. Penampilannya dan Ariana Grande yang awal akan hadir sebagai bintang tamu dadakan di gelaran Rose Bowl pada Jumat (31/7/2020) waktu setempat, resmi dibatalkan.

Awalnya Lady Gaga dan Ariana Grande dijadwalkan akan hadir sebagai salah satu pengisi acara di gelaran Voss Events’ Drive ’N Drag. Namun pihak penyelenggara akhirnya terpaksa membatalkan kehadiran pelantun Rain on Me itu karena The Chainsmokers.

Konser The Chainsmokers di Hamptons, Long Island, New York menuai kontroversi. Pasalnya, banyak penonton konser yang kedapatan berjubel di depan panggung dan tidak mengenakan masker. Padahal acara tersebut, awalnya dibuat dengan konsep drive-in agar acara bisa dilangsungkan secara aman.

“Gaga ingin sekali hadir, tapi Rose Bowl membatalkannya karena melihat kondisi yang terjadi di Hampston lalu," ungkap sumber seperti dikutip dari Pagesix.

"Mereka takut ketika para penonton sadar, mengetahui siapa artis yang datang lalu mereka akan berlarian menuju panggung dan tidak menjaga jarak. Mereka juga takut kehilangan lisensinya,” sambung sumber.

Meski tanpa kehadiran Lady Gaga dan Ariana Grande, konser drive-in ini kabarnya akan tetap dilanjutkan dengan menghadirkan line-up awal. Mereka adalah Asia O’Hara, Plastique Tiara, Kameron Michaels, Jaida Essence Hall, Vanessa Vanjie Mateo dan Violet Chachki.

