LONDON - Pangeran Harry dan Meghan Markle mengenang perjalanan cinta mereka lewat buku Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family.

Dalam buku itu, mereka menuturkan pertemuan pertama mereka di Dean Street Townhouse London. Dari perkenalan tersebut, mereka pun bertemu kembali ke restoran yang sama untuk kencan kedua.

Pada pertemuan kedua itu lah Meghan dan Pangeran Harry mulai merasakan sesuatu yang lebih. Mereka mulai terobsesi satu sama lain sejak kencan tersebut. Tak lama, mereka pun mulai berpacaran.

Pada bulan ketiga mereka berpacaran, Pangeran Harry mulai menyatakan cinta pada Markle. Pernyataan cinta sang pangeran kemudian dijawab aktris 38 tahun itu dengan cepat, “Aku juga mencintaimu!”

Setelah beberapa kali kencan, Pangeran Harry tak ragu mengajak Meghan Markle pergi ke Botswana bersamanya. Bahkan, adik Pangeran William itu sempat menyambangi kediaman Markle di Toronto, Kanada.

Baca juga: Privasi Terganggu, Megan Markle & Pangeran Harry Ajukan Tuntutan

Dari sini, tak jarang Pangeran Harry dan Meghan Markle melakukan pertemuan rahasia yang membuat foto-foto mereka menghiasi berbagai tabloid gosip. Mengutip Page Six pada Selasa (28/7/2020), The Duke and Duchess of Sussex membantah kontribusi mereka dalam buku itu.

Meski begitu, mereka juga tak membantah detail–detail yang terdapat dalam buku Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family tersebut. Buku yang ditulis oleh Omid Scobie dan Carolyn Durand itu akan rencananya akan dirilis pada bulan depan. “Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulisnya sebagai anggota korps pers kerajaan dan laporan independen milik mereka,” ungkap juru bicara Pangeran Harry dan Meghan Markle.* Baca juga: Dilraba Dilmurat Syok Dilamar Penguntit di Atas Panggung

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya