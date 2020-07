AKTOR muda pendatang baru yang sedang melejit namanya berkat drama Extraordinary You, Lee Jae Wook baru saja mendapatkan kejutan manis dari senior, sekaligus aktor papan atas, Hyun Bin.

Tengah sibuk syuting drama terbarunya bersama aktris Goo Ara, Do Do Sol Sol La La Sol, Lee Jae Wook tiba-tiba mendapatkan kiriman coffee truck (truk kopi) dari Hyun Bin.

Menyitat Soompi, Senin (27/7/2020), Hyun Bin mengirimkan truk kopi tersebut ke lokasi syuting Do Do Sol Sol La La Sol, sebagai bentuk dukungannya sebagai senior dan mantan lawan main Lee Jae Wook dalam drama Memories of the Alhambra.

Baca juga:

Chanyeol EXO Kirim Coffee Truck ke Lokasi Syuting Ji Chang Wook

Park Shin Hye Mulai Syuting Sisyphus, Lee Sung Kyung Kirim Coffee Truck

Lewat akun Instagram pribadinya, cowok tampan kelahiran 1999 tersebut mengunggah potret bahagia dirinya mendapatkan kiriman truk kopi sembari mengucapkan terima kasih pada Hyun Bin dan agensinya, VAST Entertainment, yang juga merupakan agensi tempat Hyun Bin bernaung.

“Terima kasih senior Hyun Bin,” tulis Lee Jae Wook. Sementara itu, dalam drama terbarunya, Do Do Sol Sol La La Sol, Lee Jae Wook memerankan karakter sebagai pria misterius dan tangguh yang menyimpan banyak rahasia di hidupnya, Sun Woo Joon. Drama ini dijadwalkan akan mulai tayang pada Agustus 2020 mendatang.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya