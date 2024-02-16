Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

4 Tahun Vakum, Hyun Bin Berpotensi Gabung Drama Baru Jung Woo Sung

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |14:26 WIB
4 Tahun Vakum, Hyun Bin Berpotensi Gabung Drama Baru Jung Woo Sung
Hyun Bin pertimbangkan gabung drama baru Jung Woo Sung. (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Hyun Bin berpotensi comeback ke layar kaca dengan membintangi drama Made in Korea. Proyek drama terakhir sang aktor adalah Crash Landing On You yang tayang pada awal tahun 2020. 

Jika Hyun Bin menerima tawaran itu, maka dia berpotensi reuni dengan Jung Woo Sung yang telah mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama tersebut. 

“Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Sejauh ini belum ada keputusan final dari sang aktor,” tutur VAST Entertainment selaku agensi Hyun Bin dikutip dari Soompi, pada Jumat (16/2/2024). 

Drama Made in Korea menggambarkan beberapa peristiwa penting di Korea pada era ‘70-an. Jung Woo Sung dipercaya memerankan karakter Jang Geon Young, seorang jaksa yang dikenal gigih dan memiliki insting kuat. 

Sejauh ini, belum ada bocoran peran apa yang akan diperankan Hyun Bin dalam drama tersebut. Namun yang pasti, jika sang aktor resmi bergabung, maka syuting akan dimulai pada musim panas mendatang. 

Hyun Bin berpotensi gabung drama baru Jung Woo Sung. (Foto: Esquire/Hancinema)

Rencananya, drama Made In Korea akan digarap oleh sutradara Woo Min Ho. Ia adalah sosok di balik sederet film populer, seperti Inside Men, The Drug King, dan The Man Standing Next

Artinya lagi, drama tersebut akan menjadi proyek reuni Hyun Bin bersama sutradara 53 tahun tersebut sekaligus Jung Woo Sung. Ketiganya pernah terlibat dalam penggarapan film Harbin yang tayang pada 2023.*

(SIS)

