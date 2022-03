SEOUL - Hyun Bin dan Son Ye Jin akan mengucap janji sehidup semati pada 31 Maret 2022, pukul 11.00 KST (09.00 WIB). Pernikahan mereka akan digelar di Aston House, Gwangjang-dong, Seoul, pada 31 Maret 2022.

Seperti pernikahan para selebriti papan atas pada umumnya, kedua aktor ini menjaga kerahasian pesta pernikahan mereka. Menurut Allkpop, Aston House dipilih karena posisinya yang jauh dari bangunan utama Grand Walkerhill Hotel.

Dengan begitu, maka privasi kedua mempelai dapat terjaga selama acara berlangsung. Selain itu, Hyun Bin dan Son Ye Jin juga meminta para tamu undangannya untuk merahasiakan segala hal yang terjadi selama acara.

Rencananya, kedua aktor Crash Landing On You tersebut akan menggelar resepsi setelah acara pemberkatan pernikahan mereka. Keseluruhan acara akan dihadiri sahabat yang juga para artis besar Korea.

Son Ye Jin dan Hyun Bin pertama kali bekerja sama lewat film Negotiation pada 2018. Dari film tersebut, mereka sempat diisukan berpacaran setelah menghabiskan waktu bersama di luar negeri. Kala itu, keduanya membantah isu tersebut.

Hyun Bin dan Son Ye Jin kembali dipertemukan lewat drama Crash Landing On You yang juga berbuah isu pacaran. Namun tahun lalu, mereka tidak lagi membantah isu asmara tersebut setelah Dispatch merilis foto-foto mereka saat bermain golf bersama.

Awal 2022, Son Ye Jin mengumumkan akan menikah dengan Hyun Bin. “Ada seseorang yang aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya,” ujarnya. Agensi Hyun Bin kemudian mengonfirmasi kabar pernikahan tersebut.*

