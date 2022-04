SEOUL - Hyun Bin akhirnya merilis foto-foto pernikahannya bersama Son Ye Jin lewat akun Instagram resmi VAST Entertainment, pada 11 April 2022. Setidaknya, ada empat foto yang diunggah agensi tersebut di akun resminya.

Dua foto pertama menggambarkan suasana upacara pemberkatan pernikahan mereka, di mana Son Ye Jin mengenakan gaun pengantin off-shoulder berwarna putih. Sementara Hyun Bin tampil gagah dengan jas hitam.

Sementara pada dua foto terakhir diambil saat resepsi pernikahan mereka. Aktris Thirty Nine itu terlihat cantik dalam gaun hijau pastel, sedangkan aktor Meteor Garden itu tampil dengan jas berwarna dark grey.

“Pada 31 Maret 2022, Hyun Bin dan Son Ye Jin menggelar pernikahan atas dukungan dan restu semua orang. Sekali lagi, kami berterima kasih atas dukungan kalian,” ujar VAST dalam unggahannya.

Sementara itu, kedua aktor Crash Landing On You tersebut akan menghabiskan bulan madu di Los Angeles, Amerika Serikat. Mereka diketahui berangkat dari Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, pada 11 April 2022.

Hyun Bin dan Son Ye Jin memulai hubungan mereka dengan menjadi lawan main dalam film The Negotiation pada 2018. Mereka kembali dipertemukan dalam drama Crash Landing On You, setahun kemudian.

Setelah sempat tiga kali diisukan berpacaran -dan selalu dibantah- keduanya akhirnya mengonfirmasi hubungan mereka pada 1 Januari 2021. Pengakuan itu dirilis keduanya setelah Dispatch mempublikasikan foto-foto mereka saat bermain golf bersama.

Kemudian Hyun Bin dan Son Ye Jin mengumumkan rencana pernikahan mereka pada Februari 2022. Mereka kemudian resmi mengucap janji sehidup semati pada 31 Maret 2022.*

