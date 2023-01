SEOUL - Film baru Hyun Bin dan Hwang Jung Min, The Point Men, dipastikan tayang di Amerika Utara, (Amerika Serikat dan Kanada), pada 27 Januari 2023. Hal itu diumumkan Watermelon Pictures, rumah produksi film tersebut.

Film ini berkisah tentang upaya penyelamatan para misionaris asal Korea Selatan yang dijadikan sandera oleh Taliban di Afghanistan. Untuk menyelamatkan warganya, Korsel mengirimkan diplomatnya, Jeong Jae Ho (Hwang Jung Min).

Setibanya di Afghanistan, Jae Ho menjajaki segala kemungkinan untuk membebaskan sang misionaris. Namun usahanya buntu dan dia terpaksa bekerjasama dengan agen Layanan Intelijen Nasional (NIS) bernama Dae Sik (Hyun Bin).

Dengan pengalamannya di Timur Tengah, Dae Sik dan Jae Ho berkolaborasi untuk menyelamatkan sandera. Film The Point Men diarahkan oleh Yim Soon Rye, sutradara film The Whistleblower dan Little Forest.

“Film ini menggambarkan kondisi menegangkan dalam menyelamatkan nyawa seseorang,” ujar sang sutradara dikutip dari Soompi, pada Rabu (25/1/2023).

Film The Point Men memulai debutnya di bioskop Korea Selatan, pada 17 Januari 2023. Setelah 7 hari tayang, film itu sukses mengumpulkan 1,02 juta penonton dan berhasil mendominasi box office Korea sepanjang libur Seollal (Tahun Baru Korea).*

