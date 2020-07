JAKARTA - Ericko Lim tampaknya legawa kehilangan banyak subscriber di YouTube setelah skandal perselingkuhannya dibongkar sang mantan kekasih, Jessica Jane.

Dalam video permintaan maaf berjudul 24012019. Lo Siento yang diunggahnya di YouTube pada 24 Juli silam, dia mengaku, kehilangan subscriber adalah konsekuensi yang harus diterimanya akibat skandal tersebut.

Sebelum skandal perselingkuhannya terbongkar, Ericko Lim memiliki lebih dari 3,5 juta subscriber di YouTube. Kini, dia hanya memiliki 2,67 juta pengikut di platform berbagi video tersebut.

Artinya, Ericko Lim kehilangan 830.000 subscriber setelah skandal perselingkuhannya menjadi konsumsi publik. "Soal subscriber gue turun karena kejadian kemarin, gue anggap itu sebagai punishment (hukuman) untuk gue," tuturnya dalam video tersebut.

Dia juga meminta maaf kepada Jessica Jane dan Listy Chan yang dinilainya mendapat dampak sangat besar dari skandal itu. "I am really sorry buat Jessica Jane dan Listy Chan. It's all my fault (Ini semua salah gue)," katanya.

Ericko Lim mengungkapkan, perselingkuhan itu terjadi karena kesalahannya. Dia mengaku, terlalu naif dan bersikap kekanak-kanakan yang akhirnya membuat dia menyesal. Ericko Lim berterima kasih pada penggemar yang masih mendukungnya tanpa membenarkan kesalahannya. Terima kasih buat orang-orang yang sudah membuka mata gue dan memberikan dukungannya. Thanks guys."*

