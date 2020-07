JAKARTA - YouTuber Ericko Lim akhirnya meminta maaf terkait skandal perselingkuhannya dengan gamer Listy Chan.

Permintaan maaf itu dibuatnya dalam sebuah video berjudul 24012019. Lo Siento yang diunggahnya ke channel YouTube pribadinya, pada 24 Juli silam. "I am really sorry buat Jessica Jane dan Listy Chan. It's all my fault (Ini semua salah gue)," katanya.

Secara khusus dalam video itu, dia meminta maaf kepada sang mantan kekasih, Jessica Jane yang disebutnya sebagai perempuan baik. "She is really a good person (Dia sangat baik). Enggak ada lagi kata-kata yang bisa gue ungkapkan buat dia," tuturnya.

Ericko Lim juga memastikan bahwa perasaan dan apa yang ditampilkannya bersama Jessica Jane dalam setiap video mereka selama ini adalah sesuatu yang tulus. "Momen-momen gue sama Jessica, itu benar adanya. Gue tulus," ungkapnya lagi.

Namun Ericko Lim tak menampik ketulusan itu terasa semu ketika dia membuat kesalahan. "Tapi mungkin, belakangan memang gue terlalu naif. Gue minta maaf. Thanks guys."

Permintaan maaf tersebut dirilis Ericko Lim setelah sempat membantah isu perselingkuhannya dengan gamer Listy Chan, pada 16 Juli silam. Dalam unggahannya di Insta Story kala itu, pria berkacamata tersebut mengaku berteman dekat dengan Listy setelah putus dari Jessica. Namun pernyataan itu dibantah Jessica dengan merilis sederet foto kemesraan hingga video intim Ericko dan Listy di atas ranjang. Pada bagian lain unggahannya, Jessica berpesan: Pelajaran: jangan kasih cewek lain sering menginap di rumah pacar kita. Hati-hati ya."* Baca juga: Richard Kyle Tak Berniat Menikahi Jessica Iskandar sejak Awal Pacaran

