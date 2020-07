JAKARTA - Setelah kesuksesannya menggarap Get Out, Jordan Peele kembali berinovasi lewat film Us yang kemudian mendapat reaksi positif dari penonton dan juga kritikus film.

Film yang meraih penghargaan Film Horror/Sci-Fi Terbaik dari Critics' Choice Movie Award ini berkisah tentang sepasang suami istri: Adelaide (Lupita Nyong'o) dan Gabe Wilson (Winston Duke) yang membawa anak-anaknya berlibur ke pantai.

Perjalanan itu juga diikuti oleh Tyler (Tim Heidecker) yang merupakan sahabat Adelaide dan Gabe. Tyler juga membawa serta istri dan kedua anak mereka. Awalnya, liburan itu terasa menyenangkan, hingga hari beranjak malam.

Ketenangan mereka berubah menjadi ketegangan dan kekacauan ketika pengunjung tak diundang mendatangi rumah sewaan yang dihuni keluarga Wilson. Anehnya, pengunjung ini berjumlah sama dengan anggota keluarganya.

Tak hanya itu, sekelompok orang ini memiliki wajah yang sama persis dengan masing-masing anggota keluarga Wilson. Setiap orang yang ada di kota tersebut juga diteror dengan kejadian serupa, setiap orang memiliki kembaran dengan bentuk fisik serupa.

Keluarga Wilson yang mencoba untuk melarikan diri terus dikejar oleh kembaran yang mencoba untuk membunuh mereka. Apakah keluarga Wilson bisa selamat dari teror orang-orang ini? Siapa orang-orang itu sebenarnya?

Film Us

Rating IMDb: 6,9/10

Rating Rotten Tomatoes: 93 persen (Fresh)*

