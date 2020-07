JAKARTA - Daniel Craig sudah mengumumkan keputusan pension memerankan James Bond, Juni 2020 lalu. Kabar yang awalnya simpang siur, kini sudah dipastikan oleh Daniel Craig langsung.

"Ini yang terakhir (film No Time to Die), semua sudah selesai," ujar Daniel, dilansir dari Comicbook.

Daniel Craig telah memerankan karakter si agen 007 di film Skyfall, Casino Royale, Quantum of Solace, Spectre, dan No Time To Die.

Film dari karya Ian Fleming itu sudah menghibur dunia perfilman dunia sejak tahun 1962. Total sudah ada 25 film yang bercerita tentang agen rahasia itu. Dengan begitu, karakter James Bond sudah diperankan oleh sejumlah aktor. Siapa saja mereka?

1. Sean Connery

Sean Connery adalah aktor pertama yang memerankan karakter James Bond dalam dunia perfilman. Aktor asal Skotlandia ini bermain dalam 7 film James Bond, yakni di tahun 1962-1967, 1971 dan 1983.

Menurut para penggemar, Sean Connery dianggap aktor terbaik dalam memerankan karakter James Bond. Hal ini terbukti dari suksesknya film James Bond yang diperankan olehnya di box office.

Berikut judul film James Bond yang diperankan oleh Connery, yakni Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), dan You Only Live Twice (1967).

2. George Lazenby

George Lazenby adalah aktor sekaligus model asal Australia yang memerankan James Bond setelah Sean Connery memutuskan pensiun dari perannya tersebut. Lazenby hanya sempat memerankan satu judul film saja, yakni 'On Her Majesty's Secret'(1969).

Kegagalan yang dialami film ini, baik dari segi pemasaran film ataupun akting dari Lazenby membuat perannya kembali diambil alih oleh Connery.

3. Roger Moore Roger Moore adalah aktor ketiga sekaligus aktor tertua yang pernah memerankan karakter James Bond. Dia memerankan 7 film James Bond di rentang tahun 1973-1985. Roger Moore berumur 45 tahun saat pertama kali memerankan karakter ini. Roger Moore sebenarnya telah diincar oleh produser film James Bond untuk memerankan James Bond di film pertamanya, namun Sean Connery yang lantas terpilih. James Bond versi Roger Moore juga terkenal dengan James Bond yang lebih lembut, lebih humoris dan lebih playboy. Judul film 007 yang diperankan Roger Moore antara lain Live and Let Die (1973), The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me(1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983), dan A View to a Kill (1985). 4. Timothy Dalton Setelah Roger Moore, peran James Bond diwariskan kepada Timothy Dalton, aktor asal Britania Raya. James Bond versi Timothy Dalton mempunyai karakter yang lebih serius dan lebih dingin dibanding aktor-aktor sebelumnya. Karakter yang dibawakan oleh Timothy Dalton sama dengan karakter yang ada dalam novel asli James Bond. Timothy Dalton hanya sempat menunggangi karakter James Bond di dua film, yakni dengan judul The Living Daylights (1987) dan Licence to Kill (1989). 5. Pierce Brosnan Pierce Brosnan adalah seorang aktor sekaligus produser asal Irlandia yang memerankan agen rahasia James Bond kelima setelah Timothy Dalton dan sebelum Daniel Craig. Pierce Brosnan dikatakan sukses oleh para penggemarnya, karena berhasil menggabungkan karakter James Bond versi Sean Connery dan Roger Moore. Pasalnya, dia dapat memainkan karakter yang sangat serius dan juga sangat playboy. Pierce Brosnan tercatat telah memainkan 4 film James Bond yakni GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999), dan yang terakhir Die Another Day (2002).

