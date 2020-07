MUMBAI - Para penggemar BLACKPINK mengecam pemberitaan media India di tengah memanasnya hubungan Negeri Sari itu dengan China. Hal itu bermula ketika News Nation TV merilis segmen baru tentang sistem pengawasan China.

Di tengah penayangan segmen tersebut, Allkpop melaporkan bahwa media itu menampilkan cuplikan video konser ‘In Your Area’ dari BLACKPINK. Tak hanya itu, mereka juga melabeli Jennie cs sebagai ‘penari telanjang dari China’.

Hal inilah yang kemudian memancing amarah para BLINK (penggemar BLACKPINK) tak hanya dari India, namun juga internasional. Mereka meminta pemimpin redaksi News Nation TV untuk segera merilis pernyataan resmi dan meminta maaf atas kesalahan tersebut.

“Media India mengatakan sesuatu tentang China. Namun yang membuatku marah adalah ketika mereka mengatakan BLACKPINK sebagai stripper China, bahkan di saat mereka tidak berasal dari sana,” ujar seorang pengguna Twitter.

Akun Twitter komunitas BLINK asal India, @BPINK_SNS bahkan mengungkapkan lima keberatan utama mereka atas pemberitaan stasiun TV tersebut. Pertama, mereka menegaskan bahwa BLACKPINK adalah girlband yang berasal dari Korea Selatan, bukan China.

Kedua, komunitas itu mengungkapkan bahwa media nasional seperti News Nation TV tak seharusnya melabeli siapapun dengan sebutan ‘stripper’. “Ketiga, jangan jadikan perempuan sebagai objek pelecehan,” ujar akun tersebut.

Pada poin keempat keberatannya, @BPINK_SNS meminta agar media tidak menyebarkan berita hoax yang membuat India dipermalukan di dunia internasional. Kelima, mereka meminta agar media terkait melakukan riset sebelum merilis berita mereka.

Ini sebenarnya bukan kejadian pertama media India memasukkan narasi foto atau video idol K-Pop. Pada 9 Mei silam, IndiaTV juga menuai kecaman dari EXO-L setelah memasang foto Chanyeol EXO dalam narasi berita mereka tentang China. Dalam foto itu, rapper EXO itu terlihat sedang berada di bandara dan mengenakan masker serta pakaian serba hitam. Sayang, kala itu tidak ada permintaan maaf dari media tersebut terkait kesalahan tersebut.*

