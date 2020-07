SEOUL - Lagu How You Like That dari BLACKPINK bertahan di chart Hot 100 Billboard untuk 2 minggu berturut-turut. Pekan ini, lagu itu berada di peringkat 91 melorot 58 peringkat dibandingkan minggu lalu.

Mengutip Soompi pada Selasa (14/7/2020), lagu itu memulai debutnya di chart Hot 100 Billboard di peringkat 33. Sejak dirilis pada 26 Juni silam, BLACKPINK mencatatkan lima rekor dunia atas lagu tersebut.

Pertama, How You Like That tercatat sebagai ‘video YouTube yang paling banyak ditonton dalam 24 jam perilisannya’. Kedua, lagu itu juga menjadi ‘video musik yang paling banyak ditonton di YouTube dalam 24 jam setelah dirilis’.

Ketiga, lagu itu juga didapuk menjadi ‘video musik grup K-Pop yang paling banyak ditonton di YouTube dalam 24 jam setelah dirilis’. Sekadar informasi, video musik How You Like That ditonton lebih dari 86,3 juta dalam 24 jam perilisannya.

Tiga rekor di atas sebelumnya dipegang oleh BTS yang mengumpulkan 74,6 juta view dalam 24 jam lewat lagu Boy With Luv. Keempat, How You Like That juga tercatat sebagai ‘video dengan jumlah penonton terbanyak saat premier di YouTube’.

Baca juga: Surat Manis Rose BLACKPINK untuk Kado Ulang Tahun Sang Kakak

Kelima, lagu itu juga membukukan rekor ‘video musik dengan jumlah penonton terbanyak saat premier di YouTube’. Platform berbagi video itu mencatat, video musik How You Like That ditonton 1,66 juta orang secara bersamaan saat debutnya.

Sebelumnya, rekor itu juga dipegang oleh BTS lewat musik video ON yang ditonton 1,54 juta orang secara bersamaan. Saat berita ini diturunkan, video musik How You Like That telah ditonton lebih dari 285,3 juta kali.*

Baca juga: Hana Hanifah Terlibat Kasus Prostitusi, Kriss Hatta Tolak Putus

(SIS)