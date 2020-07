JAKARTA - Drama Korea belakangan ini semakin populer, bahkan menjadi salah satu alternatif tontonan selama di rumah saja. Untuk mendukung pengguna, aplikasi RCTI+ pun menghadirkan lebih banyak drama Korea pada platformnya.

“RCTI+ selalu berkomitmen menghadirkan konten yang menarik untuk semua masyarakat. Kali ini, ada kabar baik untuk penggemar drama Korea," ungkap Managing Director RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo dalam keterangan resminya, Jumat (17/7/2020).

"Karena, selain 5 drama Korea yang sudah tayang, selanjutnya masih akan menghadirkan judul drakor lain yang tentunya nggak kalah menarik," sambungnya.

Baca Juga:

- The World of The Married hingga At Eighteen Bisa Ditonton Secara Gratis di RCTI+

- Hengky Kurniawan Ungkap Gaji Jadi Wakil Bupati, Raffi Ahmad Kaget

Valencia Tanoesoedibjo menambahkan semua tayangan dapat ditonton melalui website atau aplikasi Android dan iOS. Selain itu tayangan tersebut gratis tanpa bayar ataupun registrasi terlebih dahulu.

Beberapa judul drama Korea yang dihadirkan MNC Plus diantaranya yakni The World of the Married, At Eighteen, Welcome to Waikiki 2, Descendants of The Sun, Boys Over Flower, Fight for My Way, Running Man, Secret Garden, The Heirs, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Selain drama Korea, aplikasi RCTI+ juga menyajikan macam program hiburan dari berbagai genre, seperti live streaming TV, event menarik, bola, turnamen esport, podcast dan berita teraktual.

(LID)