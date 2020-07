JAKARTA - Kabar duka menyelimuti dunia hiburan Tanah Air. Pelawak Omas Wati yang terkenal dengan gaya ceplas-ceplosnya meninggal dunia di usia 54 tahun pada Kamis 16 Juli 2020.

Omas sendiri sudah sejak lama menderita sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh manajer Mandra yang bernama Nani. “Memang sudah lama sakit,” ucapnya.

Adik Omas, Mastur mengatakan, almarhumah mengidap penyakit gula serta gangguan paru-paru sebelum berpulang. Almarhumah sempat dirawat guna menyembuhkan penyakitnya. Sayang, Mastur tak mengingat secara pasti kapan kakaknya mendapat perawatan.

Kabar berikutnya datang dari aktris FTV Hana Hanifah yang terlibat prostitusi. Hana dikabarkan siap kembali bekerja. Keinginan itu Hana ungkapkan pada Machi Ahmad selaku kuasa hukumnya.

“Ya paling berkarya lagi di bidang infotainment. Kan dia ada manajemen ya, paling berkarya kembali,” ujar Machi.

Usai menyatakan siap bekerja lagi, Hana Hanifah diminta lebih berhati-hati oleh keluarga. Khususnya bila mendapat tawaran kerja dari orang yang baru dia kenal.

“Tadi tim kuasa hukum dan keluarga menasehati agar hati-hati dan lebih selektif lagi,” kata Machi.

Terakhir, datang dari bintang Bollywood Aishwarya Rai. Menantu aktor kondang Amitabh Bachchan tak hanya menolak tawaran bermain dengan Brad Pitt. Ia juga menolak berakting dengan Will Smith.

Dengan Brad Pitt, ia enggan melakoni adegan mesra dalam film Troy pada 2004. Sementara itu dengan Will Smith, Aishwarya Rai menolak karena lebih mengutamakan keluarganya. Ia diincar untuk membintangi tiga proyek film Will Smith sekaligus: Hitch (2005), Seven Pounds (2008) dan Hancock (2008).