JAKARTA - Seorang penjaga museum, Larry Daley harus kembali berhadapan dengan para artefak pencari masalah dalam Night at the Museum: Battle of the Smithsonian. Film ini adalah bagian kedua dari trilogi film Night at the Museum.

Mengisahkan penjaga museum Larry Daley yang memutuskan pensiun dari pekerjaannya, namun jiwanya kembali terpanggil ketika museum Natural of History, tempatnya dahulu bekerja akan direnovasi. Menyebabkan semua artefak dalam museum harus dipindahkan ke museum Smithsonian Institution di Washington.

Larry Daley ditarik kembali oleh masalah yang dibuat oleh Kahmunrah seorang firaun jahat, sebuah artefak mesir yang bangkit dari kematiannya yang diperankan oleh Hank Azaria, yang berusaha membangkitkan seluruh isi museum dan membuat kekacauan.

Terpaksa Larry harus berhadapan dengan seluruh tokoh sejarah yang peninggalannya tersimpan di dalam Smithsonian. Ini bukanlah pekerjaan mudah karena Smithsonian memiliki koleksi 136 juta barang dari masa lalu.

Film Night at the Museum: Battle of the Smithsonian ini dibintangi pula oleh bintang-bintang besar Hollywood seperti Amy Adams sebagai Amelia Earhart, Jon Bernthal sebagai Al Capone, Robin Williams sebagai Theodore Roosevelt, Alain Chabat sebagai Napoleon Bonaparte, Eugene Levy sebagai Albert Einstein hingga Patrick Gallagher sebagai Attila the Hun semuanya bangkit dari kubur.

Film Night at the Museum: Battle of the Smithsonian berdurasi 1 jam 45 menit. Mengangkat genre petualangan, komedi dan keluarga ini dikemas dengan baik oleh sutradara Shawn Levy. Anda akan dibuat tertawa dengan tingkah lucu Larry Daley dan tokoh-tokoh di dalam museum yang bangkit kembali.

Film Night at the Museum: Battle of the Smithsonian sangat cocok Anda tonton bersama dengan keluarga di rumah.

