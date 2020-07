JAKARTA - Amelia Hapsari berhasil menjadi orang Indonesia pertama yang akan terlibat dalam penjurian Piala Oscar. Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) memilihnya sebagai anggota.

Dalam laman resmi AMPAS, nama sutradara itu menjadi salah satu dari 819 anggota. Amelia disebut sebagai sutradara dan produser film Jadi Jagoan ala Ahok (2012) dan Rising from Silence (2016).

Amelia pun sempat mengungkapkan kebahagiaannya terpilih menjadi juri di ajang bergengsi perfilman dunia tersebut melalui Instagramnya.

"Bangun hari ini dengan banyak ucapan selamat dari teman. Terima kasih untuk mereka yang telah bekerja keras untuk mencalonkan aku sehingga Oscar mencakup suara dan talenta yang lebih beragam dari dunia dokumenter," tulisnya seperti dikutip dari Instagram pada Senin (6/7/2020).

Lantas siapakah sosok Amelia Hapsari? Perempuan ini sebenarnya sudah tak asing lagi di dunia film dokumenter.

Ia menjabat sebagai Program Director di In-Docs sejak 2012. Lembaga ini aktif menyelenggarakan forum lokakarya bersama mentor Internasional dan pembuat film dokumenter Asia Tenggara yang menjadi kunci sukses Amelia sebagai juri piala Oscar.

Amelia pun pernah terlibat langsung sebagai produser dan dan sutradara dalam beberapa proyek film pendek, seperti Jadi Jagoan ala Ahok (2012) dan Akar (2014).

Beberapa karya lainnya yang telah dibuat oleh Amelia adalah film The Heroes and The Land (2001), Sharing Paradise (2005), Weaving Stories (2010) dan Akar (2013).

Film Rising from Silence, dokumenter tentang tragedi 1965 bahkan sukses meraih Piala Citra sebagai film dokumenter pendek terbaik pada Festival Film Indonesia (FFI) 2018.

(edh)