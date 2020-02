LOS ANGELES - Film Parasite naik ke posisi empat box office Amerika Utara setelah kemenangannya di Academy Awards ke-92. Berdasarkan data terakhir Box Office Mojo pada 10 Februari silam, film black comedy itu menempati posisi lima besar.

Film yang dibintangi Song Kang Ho dan Lee Sun Kyun itu berada di peringkat keempat box office Amerika Utara dengan pendapatan mencapai USD501.222 (Rp6,8 miliar). Pendapatan itu naik 15,6 persen sekaligus membuat Parasite naik delapan peringkat dibandingkan data pada 9 Februari 2020.

Film Birds of Prey yang diperankan Margot Robbie berada di puncak box office dengan pendapatan USD2,16 juta (Rp29,51 miliar). Selanjutnya diisi oleh 1917 (USD809.815) dan Bad Boys for Life (USD808.528).

Lonjakan posisi itu tak lepas dari kemenangan bersejarah Parasite di ajang Oscar 2020. Film itu membawa pulang empat trofi sekaligus: Best International Feature Film, Best Picture, Best Original Screenplay, dan Best Directing.

Sejauh ini, film Parasite sudah mengumpulkan pendapatan lebih dari USD36 juta atau setara Rp491,9 miliar di pasar Amerika Utara. Dengan peningkatan yang terjadi pada pekan ini, film tersebut berpotensi untuk menembus pendapatan sebesar USD50 juta. Apalagi, menurut Yonhap News, Neon selaku distributor Parasite di Amerika Utara akan menambah titik penayangan film tersebut. Dari yang saat ini hanya 1.060 layar bioskop menjadi 2.000 layar bioskop. Tak hanya di Amerika Serikat, CJ Entertainment yang mengedarkan film itu di Korea Selatan pada musim panas 2019, juga kembali merilis Parasite di bioskop. Dengan begitu, film itu berhasil naik ke peringkat kelima box office Korea Selatan pada 11 Februari 2020.*