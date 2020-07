JAKARTA - Indonesia kembali membuat pencapaian apik d industri hiburan dunia. Kali ini, Weird Genius terbilang sukses setelah pencapaiannya merajai trending youtube.

Pencapaian lain yang membanggakan dari Weird Genius adalah tulisan Lathi dan Weird Genius tertulis dengan jelas di billboard Time Square New York.

Lewat media sosial, Reza Arap memperlihatkan pencapaian tersebut. Ia juga terlihat emosional saat wajahnya bersama dua personel lain jadi billboard di sana.

"I dedicate this post to sum people who tried so hard to destroy my career on youtube and in digital scene few years ago. Yall might still hatin on me. It's fine. Keep hatin while me n my team in struggle waiting for me to post this shit. Weird Genius in Time Square NY everybody," tulisnya di Twitter.

Tak hanya di twiiter, Reza juga menuliskan kebanggaannya di Instagram miliknya.

"Saya tidak tahu kalimat yang tepat untuk ini. Kami berhasil. Saya berhasil," tulis pria bernama asli Muhammad Reza Oktovian itu.

Lagu Lathi yang dibawakan Weird Genius dan Sara Fajira menjadi begitu populer. Video musik Lathi ditonton 72 juta kali dan terus bertambah. Single ini mencatatkan rekor trending di beberapa negara, serta menembus pasar Eropa.

