JAKARTA - Penyanyi muda berbakat, Lyodra, Tiara Andini dan Ziva Magnolya kembali hadir dalam format trio. Kesuksesan mereka membawakan lagu Menyesal featuring Yovie Widianto, membuat ketiganya kembali diminta untuk berkolaborasi dengan Weird Genius.

Menariknya, tiga jebolan Indonesian Idol X ini berkolaborasi bersama Weird Genius untuk membawakan Official Song Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Bahkan mereka akan membawakan lagu berjudul Glorious.

Kabar tersebut diketahui lewat akun Instagram resmi PSSI dan Weird Genius. Dalam unggahannya, akun tersebut tampak memperlihatkan cuplikan saat ketiga penyanyi muda tersebut tampil enerjik dengan iringan musik dari Weird Genius.

Seperti Official Song FIFA lainnya yang pernah dirilis, Glorious dikemas dengan nada yang penuh semangat. Ciri khas vokal dari ketiga penyanyi muda itu bahkan semakin menambah indah lagu tersebut.

Belum lagi aransemen yang akrab di telinga generasi milenial ala Weird Genius. Tentunya mereka mampu menjadikan kolaborasi ini kian memukau.

"Together with @FIFA we are excited to tease “Glorious” the Official Song of the @fifaworldcup U-20’s Indonesia 2023 ™️ featuring @lyodraofficial, @tiaraandini & @zivamagnolya! Out Soon #U20WC," tulis Weird Genius pada unggahannya.

Dilihat dari akun Instagram Weird Genius, para netizen rupanya bukan hanya memuji kolaborasi apik dari mereka bersama Lyodra, Tiara, dan Ziva. Para netizen ini juga tampak menyoroti kebersamaan ketiga penyanyi ini yang semakin cocok jika disandingkan seperti 3 Diva.

Bukan untuk menggantikan, melainkan sebagai penerus dengan karakter yang memiliki ciri khas berbeda tentunya.

"Kolaborasi yang sangat keren banget," tulis @ran***. "Keren parah 3 Diva," tulis @mat***. "Gilaaa. Next generation of 3 Diva," tulis @han***. Sebagaimana diketahui dari bio Instagram Weird Genius, official song full version lagu Glorious ini akan dirilis pada 31 Maret mendatang.

