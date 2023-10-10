Gerald Liu Hengkang dari Weird Genius, Ingin Fokus Solo Karier

JAKARTA - Grup musik EDM (Electronic Dance Music), Weird Genius, membawa kabar tak menyenangkan. Mereka mengumumkan rencana hengkangnya Gerald Liu.

Hal ini diketahui melalui unggahan mereka di media sosial milik Weird Genius. Dikatakan bahwa Gerard Liu bakal resmi hengkang pada 21 Oktober mendatang.

"Setelah melewati pertimbangan yang matang, Gerald memutuskan untuk fokus ke project solo-nya," tulis Weird Genius pada unggahannya dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (10/10/2023).

"Dan terhitung dari tanggal 21 Oktober 2023, (Gerald Liu-red) tidak lagi jadi bagian dari Weird Genius. Keputusan itu telah disepakati bersama," sambungnya.

Sebelum mengundurkan diri, Gerald Liu nantinya akan tetap manggung bersama Weird Genius. Hal ini disinyalir sebagai bentuk profesionalitasnya bersama grup EDM itu.

Adapun panggung terakhir Gerald Liu bersama Reza Arap serta Eka Gustiwana akan berlangsung di salah satu festival musik di Bandung, Jawa Barat.

Sebagai pengingat, Gerald Liu sendiri bergabung dengan Weird Genius sejak 2019. Kehadirannya di grup ini untuk menggantikan posisi Billy Taner.

