Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Gerald Liu Hengkang dari Weird Genius, Ingin Fokus Solo Karier

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |16:30 WIB
Gerald Liu Hengkang dari Weird Genius, Ingin Fokus Solo Karier
Gerald Liu hengkang dari Weird Genius. (Foto: Instagram/@weird.genius)
A
A
A

JAKARTA - Grup musik EDM (Electronic Dance Music), Weird Genius, membawa kabar tak menyenangkan. Mereka mengumumkan rencana hengkangnya Gerald Liu.

Hal ini diketahui melalui unggahan mereka di media sosial milik Weird Genius. Dikatakan bahwa Gerard Liu bakal resmi hengkang pada 21 Oktober mendatang.

"Setelah melewati pertimbangan yang matang, Gerald memutuskan untuk fokus ke project solo-nya," tulis Weird Genius pada unggahannya dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (10/10/2023).

"Dan terhitung dari tanggal 21 Oktober 2023, (Gerald Liu-red) tidak lagi jadi bagian dari Weird Genius. Keputusan itu telah disepakati bersama," sambungnya.

Sebelum mengundurkan diri, Gerald Liu nantinya akan tetap manggung bersama Weird Genius. Hal ini disinyalir sebagai bentuk profesionalitasnya bersama grup EDM itu.

Adapun panggung terakhir Gerald Liu bersama Reza Arap serta Eka Gustiwana akan berlangsung di salah satu festival musik di Bandung, Jawa Barat.

Sebagai pengingat, Gerald Liu sendiri bergabung dengan Weird Genius sejak 2019. Kehadirannya di grup ini untuk menggantikan posisi Billy Taner.

(ltb)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/205/2931956/dengan-personel-baru-weird-genius-meriahkan-the-trilogy-of-crane-miseru-kswqMkLkec.jpg
Dengan Personel Baru, Weird Genius Meriahkan The Trilogy Of Crane Miseru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/205/2930051/weird-genius-tampil-di-dwp-2023-bakal-hentak-bali-lewat-lagu-baru-EhwOMGdVul.jpg
Weird Genius Tampil di DWP 2023, Bakal Hentak Bali Lewat Lagu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/205/2908495/hengkang-dari-weird-genius-gerald-liu-ada-perbedaan-visi-misi-83rRCbbDfK.jpg
Hengkang dari Weird Genius, Gerald Liu: Ada Perbedaan Visi Misi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/25/205/2787262/lyodra-tiara-andini-ziva-magnolya-dan-weird-genius-akan-bawakan-official-song-piala-dunia-u-20-2023-yLcp3u7pIx.jpg
Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya dan Weird Genius akan Bawakan Official Song Piala Dunia U-20 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/10/205/2724706/lagu-lathi-dari-weird-genius-hentak-panggung-dwp-2022-o2kew8ExRX.jpg
Lagu Lathi dari Weird Genius Hentak Panggung DWP 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/04/205/2701241/kolaborasi-menarik-lagu-hush-weird-genius-yellow-claw-dan-reikko-6Cy42D6vCk.jpg
Kolaborasi Menarik Lagu Hush Weird Genius, Yellow Claw dan Reikko
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement