JAKARTA - Weird Genius meriahkan gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) hari kedua yang berlangsung di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12/2022).

Grup yang digawangi oleh Reza Oktovian atau Reza Arap, Eka Gustiwana, dan Gerald Liu ini memulai aksi panggungnya lewat lagu Why Do You Lie to Me.

Reza Arap dan kawan-kawan kemudian melanjutkan penampilannya dengan membawakan New York Tik Tok Ny (Remix) dari Matias Diego, Unholy Remake dari Ijay Skeyz, hingga lagu hitsnya sendiri yang berjudul Lonely.

"Jakarta masih kuat?" kata Reza Arap di sela-sela penampilannya dalam acara DWP 2022, Sabtu (10/12/2022).

Tampil selama 60 menit penuh, Weird Genius pun sukses menggebrak panggung utama DWP 2022 hari kedua. Bahkan, Reza Arap yang tampil energik, sering terlihat menaiki meja DJ-nya demi membakar semangat penonton.

Grup yang terbentuk sejak 2016 ini juga membawakan tembang All In, FLICKSHOT, hingga Sweet Scar. Mereka juga menyelipkan Industry Can't Hold Us ciptaan Timo Santos ditengah komposisi lagunya malam ini. Gemerlap lampu warna juga menambah kemegahan performa Weird Genius. Apalagi, mereka sempat menampilkan animasi dari kartun Naruto diawal penampilannya. Weird Genius membawakan Lunatic yang dikombinasikan dengan Blue Bird dari Ikimonogakari. Tak lupa, mereka juga membawakan hits-nya yang mendunia berjudul Lathi. Melalui lagu ini, Weird Genius pun berhasil mengajak ribuan penonton yang hadir berjoget bersama. "Jakarta terimakasih banyak, lagu ini saya yakin kalian tahu semua, sekali lagi terimakasih Djakarta Warehouse Project," ucap Reza Arap.