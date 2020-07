SEOUL - Woo Do Hwan menjalani wajib militer (wamil) mulai hari ini, Senin (6/7/2020). Pria 27 tahun tersebut mengumumkan rencana wamilnya melalui tulisan tangan, yang diunggah di Instagram pribadinya pada 24 Juni 2020.

Dalam suratnya, Woo Do Hwan meminta maaf kepada penggemar karena tak dapat menyapa penggemar sebelum menjalani wamil. Meskipun demikian, ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada penggemar yang telah setia mendukungnya selama ini.

“Terima kasih telah mendukung dan selalu mencintaiku saat aku masih berusia awal 20 tahunan. Berkat semua cinta itu, aku memiliki kehidupan yang sangat bahagia,” tulis Woo Do Hwan.

Pria kelahiran Anyang, 12 Juli 1992 ini merupakan lulusan Universitas Dankook di jurusan pertunjukan dan film. Melalui bakat seninya, ia mulai merinti karir sebagai aktor. Sudah ada beberapa judul drama dan film yang telah dibintanginya.

Ia memulai debut acara televisi pertamanya pada usia 19 tahun. Ia memainkan peran kecil dalam sitkom You're Here, You're Here, You're Really Here di stasiun televisi MBN pada 2011.

Kemudian, Woo Do Hwan bermain dalam beberapa judul drama seperti Shut Up Flower Boy Band, Sweet Stranger and Me, Mad Dog, dan Save Me.

Namanya mulai dikenal publik setelah berperan sebagai kerabat Ok Taec Yeon (personel 2PM) dalam drama Save Me. Melalui perannya tersebut, ia mendapatkan nominasi dalam kategori Best New Actor (TV) di Baeksang Arts Award ke-54 pada 2018.

Woo Do Hwan kembali menunjukan kebolehannya melalui drama Mad Dog. Sebagai pemeran pendukung, ia mampu meraih Best New Actor dalam acara penghargaan KBS Drama Awards ke-31 pada 2017. Lebih lanjut, Woo Do Hwan debut sebagai pemeran utama melalui drama The Great Seducer pada 2018. Dalam drama tersebut, ia beradu akting dengan personel Red Velvet, Joy. Drama terakhirnya sebelum wamil adalah The King: Eternal Monarch. Dalam drama ini, ia beradu akting dengan aktor kenamaan Lee Min Ho. Ia berperan sebagai sahabat sekaligus pengawal Lee Min Ho dalam drama tersebut. Karakternya dalam drama ini juga mampu mencuri perhatian. Tidak hanya drama, ia juga telah membintangi beberapa judul film, di antarannya Operation Chromite (2016), Master (2016), dan The Divine Fury (2017).

