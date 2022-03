SEOUL- Aktris Kim Seo Hyun dikabarkan akan kembali ke layar kaca. Dia akan membintangi drama Watcha โ€œIt May Be a Little Spicy Today.โ€

Melansir laman Soompi, Jumat (25/3/2020) serial ini berkisah tentang seorang suami yang memasak makanan untuk istrinya yang didiagnosis menderita kanker usus besar setelah perceraian mereka. Kisah sedih dan indah ini didasarkan pada buku non-fiksi dengan judul yang sama yang ditulis oleh Kang Chang Rae.

Peran suami akan diperankan oleh Han Suk Kyu dari serial โ€œ Dr. Romantic โ€. Kim Seo Hyung, yang sebelumnya memainkan peran mengesankan dalam drama berbagai genre seperti โ€œ SKY Castle โ€ dan โ€œMine,โ€ akan memerankan istrinya Da Jung, kepala perusahaan penerbitan.

Suatu hari, dia didiagnosis menderita kanker stadium akhir dan bersiap untuk akhir hidupnya. โ€œIt May Be a Little Spicy Todayโ€ akan disutradarai oleh Lee Ho Jae dan diproduksi oleh Acemaker Movieworks dan Beyond J.

