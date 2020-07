SEOUL- Aktor Woo Do Hwan akan mulai menjalani wajib militernya (wamil) pada Senin (6/7/2020). Sebelum resmi menjalani wamil, bintang The Great Seducer tersebut sempat bertemu dengan sahabatnya.

Beberapa waktu lalu ia membagikan foto bersama aktor Kim Kyung Nam dan Jang Ki Yong. Woo Do Hwan juga bertemu dengan Lee Min Ho sehari sebelum menjalani wamil.

Hubungan antara Woo Do Hwan dan Lee Min Ho yang terjalin dari lokasi syuting The King: Eternal Monarch masih berlanjut hingga sekarang. Drama ini juga menjadi drama terakhir Woo Do Hwan sebelum menjalani wamil.

Woo Do Hwan membagikan momen bersama Lee Min Ho di Instagram pribadinya pada 5 Juli 2020. Lee Min Ho tampak memeluk Woo Do Hwan yang sudah memotong rambutnya, dari belakang.

Dalam captionnya Woo Do Hwan menulis, "Aku akan pergi Yang Mulia."

Seperti diketahui Lee Min Ho memerankan tokoh Raja dalam drama The King: Eternal Monarch. Sementara Woo Do Hwan menjadi sahabat sekaligus pengawal pribadinya.

Lee Min Hoo juga membagikan foto yang sama di Instagram pribadinya. "Aku harap kamu bisa menjadi penembak terbaik di dunia," tulis Lee Min Ho dalam caption.

Sebelumnya Woo Do Hwan mengumumkan rencana wamil melalui surat tulisan tangan pada 24 Juni 2020. "Aku akan memulai masa wajib militerku pada 6 Juli mendatang. Aku meminta maaf karena tak bisa secara langsung bertemu dan mengucap selamat tinggal kepada kalian,” ujarnya.

“Terima kasih telah mendukung dan selalu mencintaiku saat aku masih berusia awal 20 tahunan. Berkat semua cinta itu, aku memiliki kehidupan yang sangat bahagia,” tuturnya menambahkan.

